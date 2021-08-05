В Азербайджане учителя информатики смогут трудоустроиться в рамках нового проекта

БАКУ /Trend/ - На этапе выбора вакансий конкурса по приему на работу учителей в Азербайджане на 2021/22 учебный год для кандидатов создана возможность выбрать вакансии в рамках проекта "Цифровые возможности".

Как сообщили в четверг Trend в министерстве образования, в рамках данного проекта вакансии могут выбрать кандидаты, набравшие на конкурсе по приему на работу учителей информатики 30 и более баллов.

После успешного прохождения интервью с кандидатами будет заключен бессрочный контракт.

Отметим, что проект "Цифровые возможности" реализуется с 2017 года и позволяет учащимся осваивать на практике новые технологии, цифровые возможности и основы программирования. Со следующего года проект охватит 160 тысяч учащихся.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)