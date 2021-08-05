В Азербайджане суточное число инфицированных коронавирусом превысило тысячу человек (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1196 случаев заражения коронавирусом, 219 человек выздоровели, четверо – скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 348 074 случая заражения коронавирусной инфекцией, 333 913 человек вылечились, 5 043 – скончались, число активных больных составляет 9 118 человек.

За последние сутки в Азербайджане проведено 13 046 тестов на COVID-19, в целом с начала пандемии – 4 083 746 тестов.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)