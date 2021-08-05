БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 63 623 человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число лиц, получивших первую дозу вакцины, составило 39 940, вторую дозу – 23 683 человека.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составляет 5 251 051.

При этом первую дозу препарата получили 3 053 560, вторую – 2 197 491 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев)