Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова вступает в борьбу на Летних Олимпийских играх-2020 в Токио
БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова вступает в борьбу на Летних Олимпийских играх-2020 в Токио, сообщает Trend.
Сегодня, 6 августа, в рамках Летних Олимпийских игр-2020 в Токио проходят квалификационные соревнования по художественной гимнастике, по итогам которых определятся финалистки индивидуального многоборья. Грации представляют упражнения с мячом, обручем, лентой и булавами.
Зохра Агамирова начинает свое выступление в квалификации с упражнения с мячом.
Напомним, что лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио Зохра Агамирова завоевала на организованном в нашей стране в 2019 году чемпионате мира по художественной гимнастике.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)
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