Сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию подорвался на мине в Агдамском районе (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию подорвался на мине на освобожденной территории Агдамского района, сообщает карабахское бюро Trend.
Взрыв прогремел во время очистки от мин новой дороги, соединяющей села Баш Гарвенд и Узундере.
Пострадавший в результате взрыва сотрудник агентства Фарид Алиев госпитализирован в Центральную больницу Бардинского района.
(Перевод: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
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