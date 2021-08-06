Сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию подорвался на мине в Агдамском районе (версия 2)

Общество 6 августа 2021 10:02 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:38)

БАКУ /Trend/ - Сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию подорвался на мине на освобожденной территории Агдамского района, сообщает карабахское бюро Trend.

Взрыв прогремел во время очистки от мин новой дороги, соединяющей села Баш Гарвенд и Узундере.

Пострадавший в результате взрыва сотрудник агентства Фарид Алиев госпитализирован в Центральную больницу Бардинского района.

(Перевод: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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