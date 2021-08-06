Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - Пятого августа, в 23:00 и 23:50, подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных на территории Ведийского района и населенного пункта Юхары Загалы Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Гейдарабад Садаракского района и Истису Кельбаджарского района.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

По данным ведомства, погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

Обстрел противника подавлен ответным огнем.

Оперативная обстановка находится под контролем подразделений азербайджанской армии.

(Перевод: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)