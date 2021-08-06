Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев продолжает успешно выступать на Олимпиаде в Токио (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев (весовая категория до 75 килограммов) одержал уверенную победу во втором поединке в рамках Олимпиады-2020 в Токио, одолев австрийского спортсмена Цуниари Яхиро со счетом 5:0.

Как передает в пятницу Trend, в рамках групповых встреч Рафаэль Агаев проведет поединки с казахстанцем Нурканатом Ажикановым и итальянцем Луиджи Бусой.

Отметим, что ранее Рафаэль Агаев на Олимпиаде в первом поединке с немецким спортсменом Николасом Битчем одержал победу со счетом 2-1.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)