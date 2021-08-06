Участие азербайджанских гимнастов в летних Олимпийских играх-2020 - большое и значимое событие - Рафиг Бейбутов

БАКУ /Trend/ - Участие азербайджанских гимнастов в летних Олимпийских играх-2020 в Токио – большое и значимое событие, сказал в пятницу Trend член Исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана, директор Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева Рафиг Бейбутов.

По его словам, участие азербайджанских гимнастов в Олимпийских играх и других значимых спортивных соревнованиях является огромным стимулом для развития наших юных спортсменов, покорения ими больших спортивных высот.

"Юные спортсмены видят, как азербайджанские гимнастки становятся победителями и призерами международных турниров, завоевывают медали, и у них возникает желание заниматься и развиваться в спорте. А проведение в Азербайджане крупномасштабных международных гимнастических соревнований играет колоссальную роль в развитии и популяризации этого вида спорта", - сказал Бейбутов.

Говоря о сборной Азербайджана по художественной гимнастике, участвующей в Олимпийских играх-2020, он отметил, что команда очень хорошая и перспективная.

"Зохра Агамирова – очень способная спортсменка. Она еще очень молода, и у нее есть время прибавить в мастерстве. Что касается команды в групповых упражнениях, думаю, она займет достойное место на соревновании. У нас хорошая сборная по художественной гимнастике и замечательный тренер", - сказал Бейбутов.

Он подчеркнул, что после избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) отношение к азербайджанской гимнастике коренным образом изменилось, была заложена основа для успешного развития в данной сфере.

"Гимнастика приобрела массовость и огромную популярность в Азербайджане, и это благодаря тому, что в стране созданы все необходимые условия для развития этого вида спорта. В Баку построена прекрасная Национальная арена гимнастики, где созданы все необходимые условия для тренировок спортсменов и проведения масштабных международных соревнований", - отметил Бейбутов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)