Следует подумать о снижении возрастной планки для вакцинации в Азербайджане – глава парламентского комитета

БАКУ /Trend/ - Нам следует подумать о снижении возрастной планки для вакцинации в Азербайджане. В настоящее время самый эффективный способ борьбы с коронавирусом – это вакцинация, и чем больше населения будет вакцинировано, тем ниже будет риск заражения.

Об этом в пятницу сказал Trend председатель Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Муса Гулиев.

По его словам, нельзя упускать из виду, что распространившимся в последнее время штаммом «Дельта» заражаются уже и дети, подростки.

«Следует это учесть, и при необходимости в будущем мы можем рассмотреть возможность снижения возрастной планки для вакцинации. Если принять во внимание, что к осени станет прохладнее, думаю, во второй половине сентября может возникнуть необходимость в переходе к масочному режиму на открытом воздухе. Но это зависит от каждого из нас, от гражданской ответственности. Меры предосторожности должны соблюдать даже вакцинированные люди», – добавил Муса Гулиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @ElchinMehdiyev