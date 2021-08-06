В Агентстве по разминированию оценили состояние сотрудника, подорвавшегося на мине в Агдаме

БАКУ /Trend/ - Состояние сотрудника Агентства Азербайджана по разминированию Фарида Алиева, пострадавшего шестого августа в результате взрыва мины на освобожденной территории Агдамского района, оценивается как стабильное. Он прошел полное медицинское обследование.

Об этом сообщили в пятницу Trend в агентстве.

Ф.Алиеву сделали компьютерную томографию головного мозга, обследовали глаза.

Серьезных травм головы у пострадавшего нет, из глаз удалены частицы почвы, попавшие туда при взрыве, приняты соответствующие профилактические меры.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)