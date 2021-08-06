БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 60 068 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число лиц, получивших первую дозу вакцины, составило 37 741, вторую дозу – 22 327 человек.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составляет 5 311 119.

При этом первую дозу препарата получил 3 091 301, вторую – 2 219 818 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев)