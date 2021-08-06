Госкомитет по работе с диаспорой обратился к азербайджанцам, проживающим в России

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана обратился к азербайджанцам, проживающим в России.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госкомитет, в обращении до сведения азербайджанцев доводится, что согласно Указу Президента Российской Федерации № 364 от 15 июня 2021 года срок временного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации продлен до 30 сентября 2021 года.

«В связи с этим рекомендуем нашим соотечественникам в кратчайшие сроки обратиться в отдел по вопросам миграции территориального органа МВД России для регулирования их правового статуса, пройти миграционную регистрацию, получить соответствующее разрешение на работу и продлить срок действия документов.

Для этого требуется представить обоснованное заявление о продлении временного пребывания в РФ и документ, удостоверяющий личность, а также миграционную карту с целью отметки о продлении срока временного пребывания на территории Российской Федерации

В случае утери или порчи миграционной карты для получения ее дубликата необходимо обратиться в отдел по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту фактического проживания.

Следует отметить, что, по данным МВД России, в настоящее время на территории Российской Федерации проживает около 100 тысяч граждан Азербайджанской Республики с неуточненным правовым статусом.

В связи с вышеизложенным, вновь просим наших соотечественников, правовой статус которых не урегулирован, учесть эту информацию и как можно скорее принять необходимые меры в соответствии с требованиями принятого решения», – говорится в обращении.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)