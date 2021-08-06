Рафаэль Агаев завоевал первое серебро для Олимпийской команды Азербайджана в Токио-2020 (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Рафаэль Агаев завоевал первое серебро для Олимпийской команды Азербайджана в Токио-2020.

Как сообщает в пятницу Trend, азербайджанский каратист Рафаэль Агаев, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, встретился в финале летних Олимпийских игр-2020 в Токио с итальянцем Луиджи Бусой.

Агаев уступил своему сопернику со счетом 0:1 и завоевал первую серебряную медаль для Олимпийской команды Азербайджана в Токио-2020.

Отметим, что Рафаэль Агаев вышел в финал, одолев в полуфинале венгерского спортсмена Габора Харспатаки со счетом 7:0

В рамках групповых встреч азербайджанский каратист набрал шесть очков, одержав три победы при одном поражении.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)