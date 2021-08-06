Дополнительная пожарно-спасательная группа из Азербайджана приземлится сегодня в турецком аэропорту Даламан – Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Очередная пожарно-спасательная группа из 200 человек, направленная в Турцию по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, приземлится сегодня вечером в турецком аэропорту Даламан.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в районе Манавгат провинции Анталья.

«Отправленная из Азербайджана пожарно-спасательная группа из 162 человек с 40 единицами противопожарной техники прибыла через Грузию в Турцию», – добавил министр.