Дополнительная пожарно-спасательная группа из Азербайджана приземлится сегодня в турецком аэропорту Даламан – Чавушоглу
БАКУ /Trend/ - Очередная пожарно-спасательная группа из 200 человек, направленная в Турцию по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, приземлится сегодня вечером в турецком аэропорту Даламан.
Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в районе Манавгат провинции Анталья.
«Отправленная из Азербайджана пожарно-спасательная группа из 162 человек с 40 единицами противопожарной техники прибыла через Грузию в Турцию», – добавил министр.
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