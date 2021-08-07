Команда Азербайджана представила упражнение с пятью мячами в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио

БАКУ /Trend/ - Седьмого августа в рамках летних Олимпийских игр-2020 в Токио проходят квалификационные соревнования по художественной гимнастике в групповом многоборье, сообщает в субботу Trend.

Азербайджан на соревнованиях представляет команда в составе Зейнаб Гумматовой, Ляман Алимурадовой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной и Нармины Самедовой.

Команда начала свое выступление в квалификации с композиции с пятью мячами. За упражнение она получили 36.700 балла. На данный момент азербайджанская команда занимает промежуточное 10 место.

В соревновании участвуют 14 команд. По итогам квалификации 8 команд, показавших лучший результат, выйдут в финал группового многоборья.

Лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио наша команда завоевала на организованном в Азербайджане в 2019 году чемпионате мира по художественной гимнастике.

(Автор: Джани Бабаева)