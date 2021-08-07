Министр обороны Азербайджана осмотрел военно-медицинские учреждения в Кельбаджарском и Лачинском районах (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов осмотрел военно-медицинские учреждения в Кельбаджарском и Лачинском районах.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства, по поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются целенаправленные мероприятия по обеспечению охраны здоровья личного состава азербайджанской армии.

В воинских частях проводятся соответствующие мероприятия, направленные на создание медицинской инфраструктуры, отвечающей современным стандартам.

Министр осмотрел капитально отремонтированный военный госпиталь в Кельбаджарском районе.

В ходе осмотра территории ему было доложено о том, что в госпитале, оснащенном современным медицинским оборудованием, созданы все условия для лечения военнослужащих. Было отмечено, что в госпитале имеются операционный блок, приемно-диагностическое, терапевтическое, хирургическое, инфекционное отделения, лаборатория, отделения анестезиологии, реанимации и медснабжения, а также столовая, рентгеновский и стоматологический кабинеты.

Затем Гасанов посетил оснащенный современным оборудованием военный медпункт, расположенный на территории Лачинского района, и ознакомился с созданными здесь условиями.

В заключение министр дал соответствующие указания по дальнейшему совершенствованию медицинской службы.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)