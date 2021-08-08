В Азербайджанской армии проходят церемонии принятия военной присяги
БАКУ /Trend/ - В воскресенье в частях и подразделениях Азербайджанской армии проходят церемонии принятия новобранцами военной присяги, сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны.
С учетом требований правил особого карантинного режима созданы условия для освещения этих церемоний, социально-бытовых условий новобранцев, записи интервью с военнослужащими и общения новобранцев с семьями в онлайн-формате.
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