В Азербайджанской армии проходят церемонии принятия военной присяги

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в частях и подразделениях Азербайджанской армии проходят церемонии принятия новобранцами военной присяги, сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны.

С учетом требований правил особого карантинного режима созданы условия для освещения этих церемоний, социально-бытовых условий новобранцев, записи интервью с военнослужащими и общения новобранцев с семьями в онлайн-формате.