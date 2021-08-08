Завтра в Баку будет до 39 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, будет дуть умеренный северный ветер, сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 26-28, днем 35-39 градусов тепла, местами до 40 градусов тепла, в Баку – ночью 26-28, днем 37-39 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы – 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 60-70, днем 30-35 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгях, Загульба) температура морской воды составит 27-28 градусов, на южных пляжах (Туркан, Говсан, Сахиль, Ших) – 28-29 градусов.

В регионах завтра будет преимущественно без осадков, однако во второй половине дня в некоторых северных и западных районах ожидаются молнии и кратковременные дожди. Утром в горах будет туман, в некоторых местах временами будет усиливаться западный ветер. Температура воздуха составит ночью 22-27, днем 35-40, местами 42 градуса тепла, в горах – ночью 16-21, днем 25-30 градусов тепла.

(Редактор: Надир Насиров)