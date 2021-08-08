В Азербайджанской армии прошли церемонии принятия военной присяги

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 8 августа, в частях и подразделениях Азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги молодыми солдатами.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, учитывая требования правил особого карантинного режима, применяемого для предотвращения распространения вируса COVID-19, встречи солдат с родственниками на церемонии приведения к присяге не проводились. Церемония освещалась в СМИ, проводились интервью с военнослужащими, и впервые были созданы условия для общения молодых солдат со своими семьями в онлайн формате.

Церемония прошла во всех воинских частях в соответствии с военными ритуалами и с учетом требований правил особого карантинного режима. Некоторые граждане пытались проникнуть на территории воинских частей и встретиться с военнослужащими, грубо нарушив требования особого карантинного режима и правила доступа на территорию воинской части.

Командованием были приняты соответствующие меры для предотвращения подобных шагов. Однако, учитывая настойчивые просьбы и дальнюю дорогу некоторых родителей, были созданы условия для проведения краткосрочных встреч родителей с детьми со строгим соблюдением требований особого карантинного режима.

В министерстве сообщили, что в соответствии с требованиями особого карантинного режима с целью предотвращения распространения вируса COVID-19 введены серьезные ограничения на встречи родителей и родственников военнослужащих с личным составом.

«Чтобы предотвратить распространение пандемии COVID-19 в рядах армии, мы призываем членов семей и родственников военнослужащих строго соблюдать действующие в стране и в армии правила карантинного режима», – отметили в ведомстве.