В Азербайджане за сутки выявлен 1 101 случай заражения коронавирусом, выздоровели 311 человек (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 1 101 случай заражения коронавирусом, 311 человек выздоровели, девять – скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 352 926 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 335 336 человек вылечились, 5 072 – скончались, число активных больных составляет 12 518.

За последние сутки в Азербайджане проведено 6 947 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 123 715.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)