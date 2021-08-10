Темп роста числа инфицированных в Азербайджане вызывает беспокойство – TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Ослабление карантинного режима, в частности разрешение проведения свадеб, открытие ресторанов и магазинов, метро, а также другие меры по смягчению карантина привели к некоторой успокоенности населения. В результате этого сегодня в Азербайджане наблюдается значительный рост числа инфицированных, и это вызывает беспокойство

Об этом во вторник сказал Trend замдиректора по научной работе НИИ профилактики Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Акиф Гурбанов.

По его словам, после смягчения карантинного режима люди стали больше контактировать, и, к сожалению, число инфицированных выросло из-за несоблюдения правил в связи с пандемией.

«Это показывает, что нам нужно быть осторожными и принимать более активное участие в вакцинации. Правда, часть населения прошла вакцинацию, другая часть – переболела и их организм выработал иммунитет, но следует иметь в виду, что есть много людей, которые не вакцинировались и не болели. Поэтому на фоне растущего числа инфицированных следует принимать меры по защите.

Рост этих показателей в то же время свидетельствует о том, что у населения еще не сформировался массовый иммунитет против вируса. Поэтому необходимо неукоснительно соблюдать установленные правила. У нас есть один путь, чтобы обезопасить себя, и это вакцинация. В этом процессе должны принять участие все», – сказал Гурбанов.

Специалист напомнил, что пандемия все еще продолжается: «Относительно благоприятная ситуация в Азербайджане – это результат принятых государством мер. Все прекрасно видят, что происходит в соседних странах, то есть там очень большое количество инфицированных среди населения. Если мы хотим вернуться к нормальной жизни без жестких ограничений, следует принять участие в вакцинации».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @ElchinMehdiyev