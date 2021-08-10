На юге Азербайджана планируется строительство еще одного магистрального водопровода (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется построить второй магистральный водопровод из Сальяна в Нефтчалу.

Как сообщили во вторник Trend в ОАО "Азерсу", в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, в целях улучшения снабжения питьевой водой сел и поселков Нефтчалинского района, где наблюдаются проблемы с водоснабжением, реализуется новый проект, который охватит 12 населенных пунктов с населением 20 тысяч человек.

В последнее время водоснабжение этих сел обеспечивалось с использованием модульных очистных сооружений. В летний сезон из-за снижения уровня и качества воды в Куре было невозможно обеспечить эти объекты водой. Ввод в эксплуатацию первого магистрального водопровода из Сальяна в Нефтчалу в ноябре 2020 года создал возможности для водоснабжения ряда сел, в том числе расположенных на его маршруте населенных пунктов Узунбабалы, Мирзагурбанлы, Татармехле и Аббасалылы. Для этого к модульным водоочистным сооружениям прокладывается водопровод длиной 3,8 километра. Уже обеспечено водоснабжение села Узунбабалы.

Для водоснабжения сел Кюргарабуджаг, I Гаралы, II Гаралы, Гедимкенд, Юхары Гараманлы построен шестикилометровый участок магистрального водопровода длиной 11 километров.

Для улучшения водоснабжения сел Нефтчалинского района в будущем планируется строительство второго магистрального трубопровода от Сальяна до Нефтчалы. Трубопровод улучшит снабжение питьевой водой еще восьми сел.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)