Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество 10 августа 2021 16:36 (UTC+04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 59 288 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 39 352, вторую – 19 936.

Общее количество примененных доз вакцины по стране составляет 5 478 042.

При этом первую дозу вакцины получили 3 200 107, вторую – 2 277 935 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - Gallery Image
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