В Азербайджане за сутки выявлено 1 736 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 435 человек (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 736 случаев заражения коронавирусом, 435 человек выздоровели, девять – скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 354 662 случая заражения коронавирусной инфекцией, 335 771 человек вылечился, 5 084 – скончались, число активных больных составляет 13 807.

За последние сутки в Азербайджане проведен 10 081 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 133 796.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)