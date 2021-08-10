Названы абитуриенты, показавшие наивысшие результаты на экзаменах по I и IV группам специальностей в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Названы абитуриенты, набравшие наивысший балл на вступительных экзаменах по I и IV группам специальностей, проведенных Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) Азербайджана 27 и 28 июля.

Как сообщили во вторник Trend в Центре, по I группе специальностей наивысший результат по итогам обоих этапов показал выпускник Сумгайытской средней школы № 11 – 697,1 балла.

По IV группе специальностей максимально возможный балл на этапе вступительных экзаменов набрали два человека. Один из них, выпускник Рустовской сельской средней школы Губинского района, показал наивысший результат по обоим этапам – 692,5 балла.

Отметим, что на первом (выпускном) этапе экзаменов максимально возможный результат составляет 300 баллов, на втором (вступительном) – 400 баллов. Конкурс проводится на основе суммы результатов обоих этапов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @ElchinMehdiyev