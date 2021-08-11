Названы самые популярные в этом году имена для новорожденных в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в этом году.
Как сообщает в среду Trend, начальник Службы реестра актов гражданского состояния министерства юстиции Рейхана Керимова сказала в ходе онлайн-брифинга минюста, что наиболее популярными именами для новорожденных мальчиков в этом году были Али (831), Юсиф (821), Угур (797), Гусейн (791), Мухаммед (593).
"Самые популярные имена для девочек в этом году - Захра (912), Зейнаб (701), Марьям (646), Айлин (645), Мяляк (617)", - сказала она.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @ElchinMehdiyev
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В рамках конкурса по трудоустройству учителей в Азербайджане стартовал выбор вакансий по еще 4 предметам
Если не принять меры, то в Азербайджане вновь будет фиксироваться рост суточного инфицирования COVID-19 - ВОЗ
Миротворческие силы России должны положить конец случаям размещения вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана
«Лаборатория Касперского»: количество мошеннических писем с предложением лёгкого заработка во втором квартале 2021 года выросло в три раза
В Турции продолжается подготовка к строительству железной дороги, которая соединит три провинции (Эксклюзив)
В Азербайджане началась выплата компенсаций за причиненный агрессией Армении ущерб сельскому хозяйству (ФОТО)
Темпы роста экономики Азербайджана в I полугодии 2021 года превысили прогнозы международных организаций (Интервью)
Выход Узбекистана и Туркменистана на новые рынки через Южный Кавказ укрепит позиции Китая в регионе – эксперт
Азербайджан сможет вернуться к прежней ситуации в туризме в 2023–2024 гг. – Госагентство по туризму (Эксклюзив)