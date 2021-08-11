Названы самые популярные в этом году имена для новорожденных в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в этом году.

Как сообщает в среду Trend, начальник Службы реестра актов гражданского состояния министерства юстиции Рейхана Керимова сказала в ходе онлайн-брифинга минюста, что наиболее популярными именами для новорожденных мальчиков в этом году были Али (831), Юсиф (821), Угур (797), Гусейн (791), Мухаммед (593).

"Самые популярные имена для девочек в этом году - Захра (912), Зейнаб (701), Марьям (646), Айлин (645), Мяляк (617)", - сказала она.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @ElchinMehdiyev