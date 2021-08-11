Единовременные пособия получили наследники более 2800 шехидов Отечественной войны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На сегодня более 7600 наследников 2868 шехидов Отечественной войны Азербайджана получили соответствующие свидетельства и им были предоставлены единовременные пособия.

Как сообщает в среду Trend, об этом было сказано в ходе онлайн-брифинга на тему "Юридические услуги: деятельность органов регистрации и нотариата".

Также было отмечено, что с целью предоставления единовременных пособий семьям шехидов Отечественной войны Азербайджана создана рабочая группа, в которой представлен ряд госструктур.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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