Названо число погибших и получивших увечья в Азербайджане в результате взрывов мин
БАКУ /Trend/ - Названо число гражданских лиц, погибших или получивших увечья в Азербайджане в результате подрыва на минах с 10 ноября 2020 года.
Как сообщили в среду Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры, с 10 ноября прошлого года и до сегодняшнего дня на освобожденных территориях Азербайджана в результате подрыва на минах погибли 23 и увечья получили 36 гражданских лиц.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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