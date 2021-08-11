C приложением «Kabinetim» получай информацию о новинках первым!

Обновленная версия уникального мобильного приложения Azercell теперь доступна на всех платформах

Еще более усовершенствованную версия мобильного приложения Azercell «Kabinetim», которое позволяет полностью контролировать свои номера, пополнять баланс, выбирать и изменять тарифные и интернет-пакеты, а также подключаться к приложениям отныне доступна для всех пользователей.

Абонентам отныне не нужно переходить в какой-либо раздел для просмотра последних предложений в новой версии «Kabinetim». Отображение такой информации на главной странице аккаунта «Kabinetim» позволяет абонентам сразу воспользоваться специальными скидками и предложениями.

Новая версия приложения также улучшает взаимодействие с пользователем с помощью push-уведомлений. Это дает пользователям мгновенный доступ к обновлениям, кампаниям и другой информации, даже если приложение не открыто.

Приложение «Kabinetim», которое значительно упрощает работу абонентам, доступно на устройствах под управлением операционных систем iOS и Android. Приложение можно бесплатно скачать в App Store, PlayStore и Huawei AppGallery. Если приложение «Kabinetim» не обновляется автоматически по какой-либо причине, вы можете скачать обновление по ссылке bit.ly/Kabinetim. Вы также можете получить прямую ссылку для скачивания приложения, набрав на смартфоне *110#.

С «Kabinetim» вы можете подписаться на приложения Azerсell IVI, Bookmate, NNTV, SberZvuk и BluTV, а также поделиться ими с друзьями и заработать бонусный баланс. Отметим, что приложением «Kabinetim» можно легко пользоваться не только на смартфоне, но и в браузере вашего компьютера. Приложение не потребляет интернет-трафик. Чтобы воспользоваться многочисленными функциями приложения, вам нужно всего лишь зарегистрировать свой номер Azercell.

Azercell будет постоянно развивать приложение «Kabinetim» с целью предоставить своим абонентам лучший цифровой опыт.