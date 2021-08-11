В Азербайджане число инфицированных коронавирусом за сутки превысило 2 тыс. человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 396 случаев заражения коронавирусом, 674 человека выздоровели, 11 – скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 357 058 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 336 445 человек вылечились, 5 095 – скончались, число активных больных составляет 15 518.
За последние сутки в Азербайджане проведены 13 792 теста на COVID-19, в целом с начала пандемии – 4 147 588 тестов.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Укрепление партнерства с Азербайджаном - одно из важных направлений внешней политики Узбекистана - посол
Лента новостей
На свадебных приглашениях должно быть напоминание о необходимости вакцинации – новые требования в Азербайджане
Населению следует отдавать предпочтение вакцинации для выработки иммунитета от COVID-19 – азербайджанский депутат
Главный инфекционист Азербайджана о том, кому будут выдаваться сертификаты о противопоказании к вакцинации
Укрепление партнерства с Азербайджаном - одно из важных направлений внешней политики Узбекистана - посол
В рамках конкурса по трудоустройству учителей в Азербайджане стартовал выбор вакансий по еще 4 предметам
Если не принять меры, то в Азербайджане вновь будет фиксироваться рост суточного инфицирования COVID-19 - ВОЗ
Миротворческие силы России должны положить конец случаям размещения вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана
«Лаборатория Касперского»: количество мошеннических писем с предложением лёгкого заработка во втором квартале 2021 года выросло в три раза
В Турции продолжается подготовка к строительству железной дороги, которая соединит три провинции (Эксклюзив)