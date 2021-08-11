В Азербайджане число инфицированных коронавирусом за сутки превысило 2 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 396 случаев заражения коронавирусом, 674 человека выздоровели, 11 – скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 357 058 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 336 445 человек вылечились, 5 095 – скончались, число активных больных составляет 15 518.

За последние сутки в Азербайджане проведены 13 792 теста на COVID-19, в целом с начала пандемии – 4 147 588 тестов.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)