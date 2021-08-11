Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 65 269 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 43 380, вторую – 21 889.
Общее количество примененных доз вакцины по стране составляет 5 543 311.
При этом первую дозу вакцины получили 3 243 487, вторую – 2 299 824 человека.
(Перевод: Турал Гараджаев)
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