БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 65 269 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 43 380, вторую – 21 889.

Общее количество примененных доз вакцины по стране составляет 5 543 311.

При этом первую дозу вакцины получили 3 243 487, вторую – 2 299 824 человека.

(Перевод: Турал Гараджаев)