В Баку содержание пыли в воздухе в разы превышает норму

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная мгла. Содержание пыли в воздухе превышает норму в 3,9 раза.

Как сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии, пыль принесли воздушные массы с юго-востока.

Снимки со спутника свидетельствуют о том, что пыльная мгла носит трансграничный характер. Она будет наблюдаться в течение всего сегодняшнего дня.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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