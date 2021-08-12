В Азербайджане число инфицированных коронавирусом за сутки превысило 2500 (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 674 случая заражения коронавирусом, 576 человек выздоровели, 14 – скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 359 732 случая заражения коронавирусной инфекцией, 337 021 человек вылечился, 5 109 – скончались, число активных больных составляет 17 602.

За последние сутки в Азербайджане проведены 16 575 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 164 163.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)