В Азербайджане обе дозы вакцины от коронавируса получили более 2,3 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 64 280 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 43 943, вторую – 20 337.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составляет 5 607 591.

При этом первую дозу препарата получили 3 287 430, вторую – 2 320 161 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)