В Азербайджане обе дозы вакцины от коронавируса получили более 2,3 млн человек

Общество 12 августа 2021 15:15 (UTC+04:00)
В Азербайджане обе дозы вакцины от коронавируса получили более 2,3 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 64 280 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 43 943, вторую – 20 337.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составляет 5 607 591.

При этом первую дозу препарата получили 3 287 430, вторую – 2 320 161 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

В Азербайджане обе дозы вакцины от коронавируса получили более 2,3 млн человек - Gallery Image
В Азербайджане обе дозы вакцины от коронавируса получили более 2,3 млн человек - Gallery Thumbnail
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