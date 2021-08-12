Наибольший вред от коронавируса – возникновение острой почечной недостаточности – азербайджанский врач

БАКУ /Trend/ - У 7-10 процентов пациентов с коронавирусом наблюдается поражение почек, и наибольший вред, который инфекция может нанести почкам, – возникновение острой недостаточности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал докторант кафедры урологии Азербайджанского медицинского университета Араз Ибрагимов.

По его словам, почки крайне чувствительны к коронавирусной инфекции.

«Большинство людей, у которых заболевание протекает в тяжелой форме, бывают в возрасте от 30 до 78 лет. Во время лечения инфицированный принимает по 20-25 таблеток в день, и все эти лекарства выводятся из организма через почки и печень. С другой стороны, пневмония приводит к кислородному голоданию организма. Это также оказывает негативное воздействие на почки. Наибольший вред, который коронавирус может нанести почкам, – это возникновение острой почечной недостаточности», – отметил Ибрагимов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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