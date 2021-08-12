Вакцинация от COVID-19 не рекомендуется больным с острой почечной недостаточностью - азербайджанский врач

БАКУ /Trend/ - Согласно последним протоколам, вакцинация от коронавируса противопоказана детям, беременным и кормящим матерям. Больным с острой почечной недостаточностью также не рекомендуется вводить вакцину.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал докторант кафедры урологии Азербайджанского медицинского университета Араз Ибрагимов.

По его словам, вакцинация также противопоказана людям с некоторыми заболеваниями крови.

"Также не рекомендуется вакцинировать тех, у кого есть аллергическая реакция на вещества, содержащиеся в вакцинах", - сказал Ибрагимов.

Он также затронул важность самой вакцинации. По словам врача, только так можно одолеть пандемию.

"Пандемия коронавируса оказывает негативное влияния на нашу деятельность, повседневную жизнь, экономику. Поэтому гражданам необходимо пройти вакцинацию. В то же время необходимо соблюдать такие правила карантина, как ношение маски, соблюдение социальной дистанции и гигиены рук", - сказал Ибрагимов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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