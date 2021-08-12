В Азербайджане объявлены результаты экзаменов, проведенных 11 августа

Общество 12 августа 2021 23:33 (UTC+04:00)
В Азербайджане объявлены результаты экзаменов, проведенных 11 августа

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты экзаменов по общему (9-летнему) среднему образованию, которые прошли 11 августа.

Об этом сообщили в четверг Trend в ГЭЦ. Напомним, что 11-го августа прошли следующие экзамены:

1. Вступительные экзамены в ссузы для выпускников прошлых лет.

2. Дополнительный экзамен по иностранному языку для тех, кто хотел участвовать в конкурсе по языку, отличному от сданного на выпускном экзамене.

3. Дополнительный экзамен для тех, кто хотел сдать вступительный экзамен на языке, отличном от того, на котором был сдан выпускной экзамен.

Абитуриенты вышеприведенных трех категорий могут узнать результаты экзаменов, перейдя по ссылке https://www.e-gov.az/az/services/read/2641/0?tqdk_xdm=58.

4. Выпускной экзамен для тех, кто по уважительной причине не смог участвовать в выпускных экзаменах в июне.

5. Выпускной экзамен для сдающих экзамен экстерном.

Лица, относящиеся к категориям, указанным в 4 и 5 пунктах, могут узнать результаты, перейдя по ссылке https://www.e-gov.az/az/services/read/2641/0?tqdk_xdm=19.

Абитуриенты (учащиеся) могут ознакомиться с результатами экзаменов (общий бал по каждому предмету), отправив «Рабочий номер» посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel) на номер 7727.

Отмечается, что из 11 553 человек, которые должны были принять участие в экзаменах, не явились 2 769 человека. Результаты трех человек были аннулированы за нарушение правил экзамена.

ГЭЦ с 16 августа организует онлайн-апелляцию (через программу Zoom или по телефону) для рассмотрения жалоб по результатам экзамена. Для обращения в апелляционную комиссию необходимо зарегистрироваться, заполнив электронную заявку, которая будет размещена на сайте ГЭЦ с 13-го по 15 августа. Те, кто не пройдут регистрацию в течение указанного периода, позже не смогут подать апелляцию. Если содержание обращения не будет указано в электронном заявлении, заявка не будет принята, обращение не будет рассмотрено и апелляция не будет организована. Присутствие учащегося на обсуждении его обращения является обязательным. Рассмотрение апелляции одного человека будет длиться не более 15 минут. По истечении отведенного времени, а также если к обсуждению присоединится посторонний человек или в случае нарушения правил этического поведения, процесс обсуждения будет прекращен.

(Редактор: Надир Насиров)

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