«Лаборатория Касперского» признана чемпионом по результатам глобального исследования Canalys

«Лаборатория Касперского» второй год подряд получила статус чемпиона (Champion) по результатам глобального исследования Canalys Global Cybersecurity Leadership Matrix. В общем рейтинге партнёров компания поднялась на 12,7% по сравнению с прошлым годом, показав самые высокие оценки в категориях «Скорость ценообразования и конкурентоспособность» и «Качество управления продажами».

Чемпионы матрицы Canalys — это вендоры с наиболее высокими оценками, которые продемонстрировали прогресс в развитии партнёрских продаж за последние 12 месяцев. В рамках исследования Cybersecurity Leadership Matrix оценивается эффективность работы поставщиков на основе отзывов в системе Vendor Benchmark*, а также проводится независимый анализ стратегии, конкурентоспособности, охвата клиентов, слияний и поглощений, запуска новых продуктов и инициатив.

За прошедший год «Лаборатория Касперского» усовершенствовала свою работу с партнёрами. В частности, компания упростила процесс регистрации сделок и разработала курс по развитию удалённых продаж, запустила программу, ориентированную на крупные предприятия, а также провела несколько совместных с партнёрами маркетинговых кампаний.

«Мы рады снова занять первую строчку в матрице лидерства Canalys и, кроме того, показать рост в общем рейтинге по сравнению с прошлым годом. Это означает, что нам удаётся решать те задачи, которые мы перед собой ставим, и приносить пользу нашим партнёрам. Их успех — наш главный приоритет», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

«Лаборатория Касперского» стремится улучшить качество обслуживания партнёров и способствовать увеличению их продаж. В этом помогают программы обучения для партнёров, постоянная коммуникация с ними, а также специализированные платформы, такие как партнёрский портал.

* Система Vendor Benchmark сравнивает партнёрские программы в разных сферах, в том числе в кибербезопасности, измеряя их эффективность по ряду ключевых показателей.