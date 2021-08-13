Завтра в Баку будет до 38 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, передает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 25-28, днем - 34-38, в Баку ночью - 26-28, днем - 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 35-40 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 27-28, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) – 28-29 градусов.

Завтра днем в некоторых горных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, порывистый восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 22-27, днем - 35-40, местами 41-42, в горах ночью - 16-21, днем - 23-28 градусов тепла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)