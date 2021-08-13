Танковые подразделения азербайджанской армии приступили к интенсивным занятиям по боевой подготовке (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В азербайджанской армии проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке с участием танковых подразделений.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, в ходе занятий танковые экипажи совершенствуют свои теоретические знания и изучают правила безопасности.

Затем военнослужащие приступают к занятиям по повышению навыков управления боевыми машинами и выполняют практические стрельбы.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)