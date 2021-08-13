Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 63 547 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 44 587, вторую – 18 960.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составляет 5 671 138.
При этом первую дозу вакцины получили 3 332 017, вторую – 2 339 121 человек.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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