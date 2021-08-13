TƏBİB об условиях хранения и транспортировки используемых в Азербайджане вакцин

БАКУ /Trend/ - Вакцины – это тоже медицинские препараты, хотя и имеют биологическое происхождение. Они относятся к более уязвимой группе препаратов, поэтому их хранение, транспортировка, применение и производство сложнее и требует более ответственного подхода.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал руководитель Департамента лекарств и медицинских препаратов Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Эльмин Гулиев. По его словам, каждая из четырех вакцин, применяемых в нашей стране, прошла стадию клинических исследований.

«Эти вакцины прошли испытания не только в нашей стране, но и в лабораториях ВОЗ и передовых стран. Но поскольку это новые препараты, их безопасность постоянно изучается. Начиная от производства вакцин вплоть до их применения, необходимо соблюдать требования холодовой цепи [совокупность оборудования, процессов и мероприятий, обеспечивающих сохранение фармацевтических препаратов в условиях низких температур от момента производства до момента применения]. Это означает, что эти вакцины хранятся в холодильниках, но условия хранения различны. Например, вакцины Coronavac и AstraZeneca должны храниться при температуре 2-8 градусов, а вакцина Pfizer требует использования ультрахолодовой цепи, то есть она должна храниться при температуре минус 60-80 градусов. Другая вакцина – SputnikV должна храниться при температуре минус 20 градусов», – уточнил Гулиев.

Он подчеркнул, что в стране разработана система контроля за транспортировкой каждой из этих вакцин, то есть контроль за соблюдением требований холодовой цепи.

«TƏBİB и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию совместно разработали инструкцию по хранению каждой вакцины, и эта инструкция направлена во все медицинские учреждения. Каждый сотрудник пунктов вакцинации соответствующих медучреждений был ознакомлен с этой инструкцией и прошел профильные тренинги. На сегодняшний день мы провели около 50 таких занятий. Температура постоянно находится под контролем с момента производства и до применения, данные фиксируются через каждые 2-3 минуты. Вакцину Pfizer можно хранить при температуре минус 60-80 градусов в течение шести месяцев. Однако по результатам валидации, проведенной производителем, было объявлено, что ее также можно хранить при температуре 2-8 градусов в течение 31 дня», – добавил Эльмин Гулиев.

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