Граждане, получающие поддельный сертификат о вакцинации, также несут ответственность - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Ответственность за поддельные сертификаты о вакцинации несут как продающие их работники сферы здравоохранения, так и покупатели, так как они создают угрозу для общества и подрывают доверие граждан к вакцинации.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал пресс-секретарь министерства здравоохранения Азербайджана Парвиз Абубекиров.

Он напомнил, что Азербайджан одним из первых в мире начал вакцинировать население от коронавируса.

Государство потратило колоссальные средства для защиты здоровья граждан. Но, к сожалению, в последнее время участились случаи получения поддельных сертификатов о вакцинации, отметил пресс-секретарь.

"Это приводит к росту числа инфицированных, растрате бюджетных средств, а также к распространению утверждений, не подкрепленных данными научных исследований и вводящих людей в заблуждение", - сказал Абубекиров.

По его словам, государство в достаточном количестве закупило вакцины различных производителей, благодаря чему в стране сформирован их резерв.

"У граждан есть выбор. А выдающие поддельный сертификат о вакцинации наносят ущерб деятельности по борьбе с пандемией. Так как получившие соответствующий сертификат после инфицирования, включая тех, кто переносит заболевание тяжело, указываются как прошедшие вакцинацию. Это в свою очередь вызывает недоверие к вакцинации у населения. Хотя эффективность вакцины доказана клиническими исследованиями. Правоохранительные органы принимают жесткие меры в отношении продающих поддельные сертификаты о вакцинации, население регулярно информируется об этом. Такие случаи представляют угрозу для здоровья каждого из нас.

Ответственность за поддельные сертификаты о вакцинации несут как продающие их работники сферы здравоохранения, так и покупатели, так как они создают угрозу для общества и подрывают доверие граждан к вакцинации

В то же время общественность должна узнать об этих людях посредством СМИ. Все должны знать, что чем больше людей пройдут вакцинацию, тем меньше будет число инфицированных", - добавил пресс-секретарь.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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