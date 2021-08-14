Молодежь должна быть сильной и образованной, чтобы достойно служить Родине - Расул Чунаев
БАКУ /Trend/ - Молодежь должна быть сильной и образованной, чтобы достойно служить Родине.
Об этом в субботу сказал Trend азербайджанский борец, чемпион мира Расул Чунаев, находясь в Агдаме с группой представителей молодежи и волонтеров.
"Я очень рад и горд тем, что живу в такой стране. Выражаю признательность главе нашего государства за то, что подарил нам это чувство победы. Мы, представители молодежи, всегда тесно сплочены вокруг него", - сказал он.
Чунаев добавил, что земли страны были освобождены ценой крови шехидов: "Склоняю голову перед их светлой памятью. Желаю скорейшего исцеления нашим раненым ветеранам".
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев)
Twitter:@cingizsafarli
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