Молодежь должна быть сильной и образованной, чтобы достойно служить Родине - Расул Чунаев

БАКУ /Trend/ - Молодежь должна быть сильной и образованной, чтобы достойно служить Родине.

Об этом в субботу сказал Trend азербайджанский борец, чемпион мира Расул Чунаев, находясь в Агдаме с группой представителей молодежи и волонтеров.

"Я очень рад и горд тем, что живу в такой стране. Выражаю признательность главе нашего государства за то, что подарил нам это чувство победы. Мы, представители молодежи, всегда тесно сплочены вокруг него", - сказал он.

Чунаев добавил, что земли страны были освобождены ценой крови шехидов: "Склоняю голову перед их светлой памятью. Желаю скорейшего исцеления нашим раненым ветеранам".

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев)

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