В Азербайджане за сутки выявлено 3 508 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 610 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 3 508 случаев заражения коронавирусом, 610 человек выздоровели, 13 – скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 365 009 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 338 279 человек вылечились, 5 138 – скончались, число активных больных составляет 21 592.
За последние сутки в Азербайджане проведено 16 956 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 195 064.
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