БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 68 204 человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 48 370, вторую – 19 834.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составляет 5 739 342.

При этом первую дозу вакцины получили 3 380 387, вторую – 2 358 955 человек.