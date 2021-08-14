Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество 14 августа 2021 18:58 (UTC+04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 68 204 человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 48 370, вторую – 19 834.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составляет 5 739 342.

При этом первую дозу вакцины получили 3 380 387, вторую – 2 358 955 человек.

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - Gallery Image
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