Побочные эффекты после вакцинации от COIVID-19 являются нормальным явлением - азербайджанский врач

БАКУ /Trend/ - Побочные эффекты после вакцинации от коронавирусной инфекции являются нормальным явлением, сказала в понедельник Trend педиатр-инфекционист Айтен Зиядова.

«После вакцинации могут наблюдаться легкая боль в горле, повышенная температура на протяжении нескольких дней. Побочные эффекты после вакцинации являются нормальным явлением. У некоторых граждан после получения второй дозы вакцины может наблюдаться мышечная боль, припухлость на руке. Ничего страшного в этом нет, это временное явление. Не следует забывать о том, что инфекционные болезни были всегда, и вакцинация – единственный метод борьбы с ними», - сказала Зиядова.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)