Побочные эффекты после вакцинации от COIVID-19 являются нормальным явлением - азербайджанский врач
БАКУ /Trend/ - Побочные эффекты после вакцинации от коронавирусной инфекции являются нормальным явлением, сказала в понедельник Trend педиатр-инфекционист Айтен Зиядова.
«После вакцинации могут наблюдаться легкая боль в горле, повышенная температура на протяжении нескольких дней. Побочные эффекты после вакцинации являются нормальным явлением. У некоторых граждан после получения второй дозы вакцины может наблюдаться мышечная боль, припухлость на руке. Ничего страшного в этом нет, это временное явление. Не следует забывать о том, что инфекционные болезни были всегда, и вакцинация – единственный метод борьбы с ними», - сказала Зиядова.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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