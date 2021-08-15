В Азербайджане за сутки выявлено 2 993 случая заражения коронавирусом, выздоровели 646 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 993 случая заражения коронавирусом, 646 человек выздоровели, 15 – скончались, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 368 002 случая заражения коронавирусной инфекцией, 338 925 человек вылечились, 5 153 – скончались, число активных больных составляет 23 924.

За последние сутки в Азербайджане проведено 15 376 тестов на COVID-19, в целом с начала пандемии – 4 210 440 тестов.