Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла

Общество 16 августа 2021 13:37 (UTC+04:00)
Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром на полуострове местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы, северо-восточный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 23-25, днем - 32-36, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 до 758 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью - 60-70, днем - 30-35 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 26-27, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) – 27-28 градусов.

Завтра днем в горных районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди, грозы, град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, порывистый восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-24, днем - 34-38, в горах ночью - 14-19, днем - 23-28 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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