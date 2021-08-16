Международный саммит для ИТ-директоров IDC CIO Summit 2021

9-10 сентября состоится саммит международного аналитического агентства IDC CIO Summit 2021 «Стратегии для построения устойчивых организаций в новой реальности». В мероприятии примут участие CIO и директора по ИТ из нескольких стран региона, включая Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизстан, Монголию, Таджикистан, Туркменистан, Украину и Узбекистан. Мероприятие пройдет в гибридном формате: на площадке The St. Regis Astana в г. Нур-Султан и онлайн.

Исследования IDC подтверждают, что в свете последних событий цифровая трансформация ускорилась во всем мире. И если до 2020 года мы говорили: "Трансформируй бизнес или отстанешь от конкурентов", то сейчас мы утверждаем: "Трансформируй бизнес или ты рискуешь полным его закрытием".

Те, кто сделал первые шаги на пути цифровой трансформации, лучше других "акклиматизируются" в новых условиях, но путь будет долгим. Лидерами рынка станут те компании, которые смогут повысить устойчивость бизнеса, а значит будут способны адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам, следуя при этом своей главной цели.

Динамичная повестка саммита включает презентации, панельные дискуссии, интервью, воркшопы и лучшие практики применения технологий. Участники получат представление о рыночной ситуации, технологических новинках и успешных стратегиях развития, которые помогут организациям в решении уникальных задач этого беспрецедентного времени. Такая информация станет ориентиром для организаций, стремящихся к успеху в постпандемическую эпоху.

Среди докладчиков:

Массимилиано Клапс, директор, Government Insights, IDC EMEA

Джо Дигнан, глава европейского подразделения, IDC Government Insights

Джозеф Пуччарелли вице-президент группы, советник программы IT Executive, IDC

Малик Исламов, региональный менеджер в Казахстане, Средней Азии, Азербайджане, и Монголии, Veeam Software

Манас Оспанов, менеджер по работе с ключевыми клиентами, Лаборатория Касперского - Центральная Азия и Монголия

Кирилл Гончарук, директор дирекции информационных технологий, Укртелеком

Роберт Фариш, вице-президент, IDC в России и СНГ

Андрей Беклемишев, вице-президент, IDC СНГ

Нурлан Мейрманов, CIO, главный директор по инновациям, Казахтелеком

Максим Гайфуллин, директор по цифровой трансформации бизнеса, Казцинк

Асель Марченко, управляющий директор по ИТ, Halyk Finance

Алексей Шаравар, директор по изменениям и информационным технологиям, Beeline Казахстан

Павел Коктышев, CEO, Финтех Хаб МФЦА

Олег Дидиченко, заместитель директора департамента ИТ, УКРГАЗБАНК

В рамках саммита пройдет церемония награждения IDC Excellence Awards 2021, где будут отмечены ИТ-лидеры, успешно реализовавшие инициативы цифровой трансформации, в результате которых компании достигли ощутимые положительные результаты.

Саммит пройдет при поддержке: «Лаборатории Касперского», Veeam, Commvault, Lenovo, Check Point, Dell Technologies, Amazon Web Services, OutSystems. Стратегический партнер: сообщество ИТ-директоров Украины.

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